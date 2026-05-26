Войната в Иран: САЩ нанесоха удари в Южната част на Иран

Биляна Бонева
Чете се за: 01:32 мин.
Съединените щати са нанесли удари в южната част на Иран. Атаките са били насочени към ракетни обекти и лодки, които са се опитвали да поставят мини. От Централното американско командване посочиха, че ударите са били самозащита.

Преговорите САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за предстоящ пробив

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че независимо от ударите споразумение с Иран е възможно до няколко дни. По думите му преговорите, които се водят в Катар, напредват, но "формулировката на текста" може да отнеме още време". Рубио посочи, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен по един или по друг начин. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран се "развиват добре", но не даде знак, че споразумението ще бъде сключено веднага. От Иран съобщиха, че е постигнат известен напредък в разговорите, но не предстои скорошна сделка. Вчера в Катар пристигна иранска делегация за разговори за евентуално споразумение между Техеран и Вашингтон. Тръмп обвърза постигането на сделка с присъединяването на мюсюлмански държави към Авраамовите споразумения. Те бяха постигнати по време на първия му мандат и предвиждат подобряване на дипломатическите отношения на арабските държави с Израел.

