Преговорите САЩ - Иран: Противоречиви сигнали за предстоящ пробив

Иран съобщи за известен напредък, постигнат на преговорите със Съединените щати, но изтъкна, че подписването на споразумение не е въпрос на непосредствено бъдеще. По-рано американският държавен секретар Марко Рубио допусна сключването на споразумение още днес. В надежда за пробив цените на петрола спаднаха рязко, а азиатските пазари отбелязаха ръст. Доналд Тръмп поиска мюсюлманските държави, включително Саудитска Арабия, Катар и Пакистан да нормализират отношенията си с Израел в рамките на евентуален мирен договор с Иран.

Доналд Тръмп обяви, че преговорите с Иран "вървят добре", но не спомена за непосредствен пробив. Твърди се, че подготвяният меморандумът за разбирателство предвижда 60-дневно удължаване на примирието, отваряне на Ормузкия проток и план за бъдещи преговори по иранската ядрена програма. Това не е окончателно споразумение между Вашингтон и Техеран, посочват американски медии. Предмет на бъдещо договаряне са обемът и времето за облекчаване на санкциите срещу Иран, деблокирането на иранските авоари и американските искания по ядрените амбиции на страната.

Есмаил Багаей, говорител на МвНР на Иран: "Фокус на преговорите е край на войната. На този етап не обсъждаме подробности по ядрената тема."

"Не обсъждаме и подробности за управлението на Ормузкия проток. Тази тема трябва да се обсъжда с крайбрежните държави в Ормузкия проток."

Багаей отрече страната му да събира толтакси за преминаване през Ормуз и посочи, че се плаща единствено за предоставяни услуги.

Надеждите за пробив до часове възникнаха след думи на американския държавен секретар в Индия, но той увери, че президентът Тръмп няма да сключи лошо споразумение. Марко Рубио подчерта, че Вашингтон ще даде всички шансове на дипломацията за постигане на успех.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Не бих се задълбочавал кога. Отнема известно време да получим отговор. На масата има доста солидно предложение относно техните възможности да отворят протока и да започнат сериозни, значими и ограничени във времето преговори по ядрения въпрос. Надяваме се, че ще можем да го направим".

По данни на американското разузнаване върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е ранен и се укрива на тайно място, което затруднява комуникацията с него и забавя преговорния процес. В първи публичен коментар по темата Техеран определи раните му като "повърхностни". Според здравното министерство той е постъпил в болница на 28 февруари с травми по лицето, главата и краката, но без необходимост от ампутация или риск от усложнения. Изписан е бил на 1-ви март. Изявлениета му обаче остават само писмени, отбелязват наблюдатели.