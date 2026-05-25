Наводненото в Дряново: Доброволци и общината в битка с щетите

След поройните дъждове в Централна България – Дряново е сред най-тежко засегнатите населени места. Десетки домове, обществени сгради, мостове са залети от придошлата вода. Спортната база в града е унищожена. Доброволци днес през целия ден работиха по разчистването на най- засегнатите места от бедствието там.

Хората в Дряново разказват, че водата нахлула буквално за минути и заляла приземните етажи и мазетата на къщите им.

Павлина Обрешкова:„За втори път го преживяваме, а аз спя и долу. Изплаших се много.“

Емил Обрешков: „Вътре на етажа имаше около 60 см вода, залети са готварски печки, перални, съдомиялни, легла, шкафове, маси, столове.“ След бедствието: Продължава оценката на щетите във Велико Търново „Всичко в двора беше с 30 см вода. Земеделската продукция дето сме я засяли, дали ще се възстанови, не знаем."

На призива за помощ се отзоваха доброволци.

Любомир Величков, доброволец: „ Ще помагаме с каквото можем да може горе-долу да върнем нещата, както са били преди. Ако сме хора всеки, с каквото може и минимално да е - да помогне.“

Стадионът и спортният комплекс в града буквално са унищожени.

Маринела Нинева, състезател по лека атлетика на клуб Дряново: „Нещо страшно. Ужасно е... Водата е била около метър-метър и половина. Всички съблекални са наводнени, почти всичко е неизползваемо.“ Илия Семов, председател на управителния съвет на ФК „Локомотив“: „Изключително благодаря на всички хора, които искат да помогнат финансово, така че се радваме поне на това.“

От общината вече описват щетите на пострадалите и обясняват как ще бъдат подкрепени.

Стефан Косев, директор на ОП „Чисто Дряново“: „Има 2 варианта - заплащане на определена сума или под формата на материали да си направят."

Засегнати от наводнението са и три моста, сред тях и емблематичното съоръжение на Колю Фичето.

По темата работи Николай Славов.