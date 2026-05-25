БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Вучич допусна оставка - оценки за протестите в Белград

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

Александър Вучич
Снимка: БТА
Слушай новината

В навечерието на посещение в Китай сръбският президент Александър Вучич заяви, че скоро може да подаде оставка като съкрати мандата си по примера на бившия държавен глава Борис Тадич.

Снимка: БТА

Преди няколко дни Вучич обяви парламентарен вот между септември и ноември или повече от година предсрочно. Той определи съботните протести като "без ясно съдържание, "празни" и "неособено масови". Според него на площада в Белград са излезли около 34 хиляди души, но независими оценки говорят за около 190 хиляди участници. Най-масовата проява на недоволство е от март миналата година, когато на улиците излязоха около 300 хиляди демонстранти.

Протестното движение, оглавено от студентите, възникна след смъртта на 16 души при рухването на козирка на ремонтираната гара в Нови Сад през ноември 2024-та.

#Сърбия #Александър Вучич #протести #оставка

Последвайте ни

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
2
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
3
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
4
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е летял в близост до руската граница
5
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер", няма опасност за населението
6
Обезопасяват язовирите "Каленик" и "Сеферчер",...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
5
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
6
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...

Още от: Балкани

300 българи се събраха на Седмата среща на сънародниците ни в Румъния
300 българи се събраха на Седмата среща на сънародниците ни в Румъния
Със сълзотворен газ и гумени куршуми турската полиция влезе в централата на Народнорепубликанската партия в Анкара Със сълзотворен газ и гумени куршуми турската полиция влезе в централата на Народнорепубликанската партия в Анкара
Чете се за: 00:57 мин.
Напрежение в Сърбия: Сблъсъци между демонстранти и полиция на масовия протест в Белград Напрежение в Сърбия: Сблъсъци между демонстранти и полиция на масовия протест в Белград
Чете се за: 01:07 мин.
Сблъсъци с полицията на антиправителствения протест в Белград Сблъсъци с полицията на антиправителствения протест в Белград
Чете се за: 01:50 мин.
Хиляди се събраха на антиправителствен протест в центъра на Белград Хиляди се събраха на антиправителствен протест в центъра на Белград
Чете се за: 03:02 мин.
Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано в Централна Албания Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано в Централна Албания
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Жена загина при тежка катастрофа между Симитли и Благоевград
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задържаха 20-годишен за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград Задържаха 20-годишен за смъртта на момичето, паднало от блок в Благоевград
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В очакване на споразумение между САЩ и Иран: Спад в цените на петрола В очакване на споразумение между САЩ и Иран: Спад в цените на петрола
Чете се за: 03:30 мин.
По света
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Самолет на Кралските военновъздушни сили е бил заглушен, докато е...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Бум на кърлежите: 107 ухапани за няколко дни в Русе
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
По повод 24 май: Наградиха кореспондента на БНТ в Смолян
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Епидемия от ебола в ДР Конго: Над 900 предполагаеми заразени, 101...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ