Вучич допусна оставка - оценки за протестите в Белград

В навечерието на посещение в Китай сръбският президент Александър Вучич заяви, че скоро може да подаде оставка като съкрати мандата си по примера на бившия държавен глава Борис Тадич.

Преди няколко дни Вучич обяви парламентарен вот между септември и ноември или повече от година предсрочно. Той определи съботните протести като "без ясно съдържание, "празни" и "неособено масови". Според него на площада в Белград са излезли около 34 хиляди души, но независими оценки говорят за около 190 хиляди участници. Най-масовата проява на недоволство е от март миналата година, когато на улиците излязоха около 300 хиляди демонстранти.

Протестното движение, оглавено от студентите, възникна след смъртта на 16 души при рухването на козирка на ремонтираната гара в Нови Сад през ноември 2024-та.