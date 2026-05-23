Сблъсъци с полицията на антиправителствения протест в Белград

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Белград завърши поредният протест на студентите и техните поддръжници. Хиляди се събраха на площад „Славия“. Според протестиращите те са били 100 000 души, а според полицията – 34 000. Стигна се и до сблъсъци с полицията.

От Белград предават специалните пратеници на БНТ Бойко Василев и Албена Колчакова.

Речи, знамена, факли, скандирания и лозунгът „Студентите побеждават“! И въпросът: как продължаваме нататък?

Протестиращите не отстъпват, но и президентът на Сърбия Александър Вучич не назначава предсрочни парламентарни избори и непрекъснато ги отмества назад във времето – първо към пролетта, после към лятото, а сега към есента.

На митинга говориха студенти, преподаватели, ректори и прокурори. Сред протестиращите се появи и ректорът на Белградския университет Владан Джокич, смятан за възможен кандидат за президент.

Освен изборите, речите засегнаха и корупцията – актуален проблем за Сърбия. Преди десетина дни например стана ясно, че директорът на белградската полиция е присъствал на убийство и в момента е задържан.

Протестът завърши с искане за „почтена власт, свобода и достоен живот“.

Напрежението ще продължи до късно през нощта, защото разотиващите се протестиращи традиционно минават покрай палатковия лагер на контрапротестиращите привърженици на президента Александър Вучич пред парламента на Сърбия.

В края на протеста ситуацията ескалира и се стигна до сблъсъци. Има три кордона полиция около Скупщината.

