Започна Нощта на музеите с безплатен вход за всички желаещи
Български без граници: Японски студенти учат с интерес езика ни

Цанка Николова от Цанка Николова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
За българския език няма граници. Срещаме ви с Иво Владимиров – българин в Япония, който обучава студенти в Страната на изгряващото слънце на български език. В два от най-големите университети там вече знаят историята на глаголицата и кирилицата, знаят кои са Светите Седмочисленици и са запознати с делото на светите братя Кирил и Методий.

"Аз обичам България!
– Браво!
– Харесваш ли българската кухня?
– Да. Аз обичам айрян. Мога сам да си го приготвя."

"Обичам киселото мляко."

Те харесват не само българската кухня, но и българския език. И го учат с голям интерес.

"Кирилицата се използва днес в около 50 езика от над 300 милиона души по цял свят. Това е истинска гордост."

А гордостта на техния преподавател е напредъкът на неговите студенти.

Иво Владимиров, преподавател по български език в Япония: „Нашият език е много труден. Разбира се, пълният член, произношението, историята на думите, етимологията – много ги вълнува. Нашият език е определен като екзотичен сред славянските езици.“

В началото Иво преподава само български, след това и старобългарски. Постепенно разкрива специалности „Балканистика“ и „История на православната църква“ в Киото и Осака. Досега през лекциите и курсовете му са преминали над 500 студенти.

"Кой ти е най-любимият плод?
– Най-любимият ми плод е гроздето, защото от него можем да правим ракия.
– Най-любимият ми плод е пъпешът."

В часовете по български има лексикална и граматична част. Те завършват с упражнения на наученото в разговори между студентите.

Иво Владимиров, преподавател по български език в Япония: „За мен българският език е наистина една мистерия. Нося винаги частица от моя народ, където и да съм по света. Надявам се, че съумявам да предам тази частица на японците и да изградя приятели на България.“

"Че и ний сме дали нещо на света — на вси словене книга да четат."

"Честит 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност."

#Иво Владимиров #български без граници #японски студенти #Япония

