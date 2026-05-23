ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

"В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
"В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР)
Язовир „Александър Стамболийски“ край Севлиево преля по обяд. Създаде ли той риск за хората, които и преди това търсеха помощ заради високите води? И успокоява ли се обстановката в Габрово?

Най-критична днес беше обстановката в Севлиево. Заради обилните валежи водата започнала да се покачва рано сутринта.

„В 8:00 часа сутринта започнаха да връщат обратно каналите, които са отводнителните, в двора. В 10:30 ч. беше всичко наводнено вече. В мазето естествено трябва да влезеш с шнорхел. Абсурд е да се влезе там.“

„Водата почна постепенно да се вдига и да приижда отдолу, където е по-ниско, и да идва насам. И в последния момент тръгна и отзад през градините и тука тръгна.“

Екипи на пожарната и полицията евакуираха хората от засегнатите райони. Част от тях са настанени в общежитието на техникума в града, където получават вода и храна.

Димитър Ножаров: „Които могат, излизат, макар и трудно, защото всеки си пази покъщнината… Един човек изкараха на носилка. Двама души сутринта, някъде към 9:30–10:00 бяха блокирани в кола. Пожарната спря, извлякохме ги директно в пожарната машина.“

„Какво сме си приготвили? Лекарствата, телефоните, зарядното, дрешки топли, това е. Обувки. Всичко най-необходимо – картите, документите, нотариалните актове.“

В Севлиево от вчера няма вода, а в отделни квартали и ток.

Иван Иванов – кмет на Севлиево: „Голямата приливна вълна всъщност постави градската пречиствателна станция под вода – и тя в момента не функционира, не може да поема водата. Водоподаването е спряно в 22:00 часа снощи, тъй като захранването на Севлиево с вода е от повърхностно водохващане на реките Росица и Видима и там те са изключително замътени.“

В Севлиево започна поставянето на диги по поречието на река Росица, а екипи работят по отводняване и разчистване.

Усложнена остава и обстановката в град Габрово, където за последните 24 часа са паднали валежи над 52 литра на кв. м.

Таня Христова – кмет на Габрово: „Има ситуации, които възникват в малките населени места и с техника, и с хора, с екипи, реагираме на всяка една ситуация, разбира се, в синхрон с пожарната и другите институции.“

В област Габрово са активирани и много свлачища, които затрудняват пътуването между населените места. Преустановено е и движението на влаковете между гарите Дряново и Плачковци. В целия регион има нанесени щети по пътната инфраструктура.

Кристина Сидорова – областен управител на Габрово: „Навсякъде в област Габрово има големи щети. Освен на пътища, много частни имоти, в община Севлиево има и големи заводи и предприятия, които имат доста щети.“

Всички служби остават мобилизирани и се надяват прогнозите за по-слаби валежи утре да се оправдаят.

60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива
Хората в засегнатите от наводнения райони да следят указанията на местните власти, призоваха от здравното министерство
Пороите нанесоха щети на емблематичния мост на Колю Фичето в Дряново (СНИМКИ)
За помощ от доброволци призова Община Велико Търново след бедствието
В Тетевен спасиха коне от придошлите води на река Бели Вит (СНИМКИ)
Голямо дърво падна върху коли в центъра на Монтана (СНИМКИ)
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
"В мазето се влиза с шнорхел": Наводнени къщи, коли и пътища в Севлиево (ОБЗОР)
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива
