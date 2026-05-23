60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива

Заради проливните дъждове през нощта преляха реки в няколко български града. Велико Търново обяви бедствено положение, Габрово — частично, а в Севлиево се наложи евакуация на жители от северната част на града. Към този час синоптиците очакваха нови валежи.

Язовир „Йовковци“ е запълнен почти изцяло, съобщават от областната управа. Язовир „Александър Стамболийски“ край Павликени вече прелива, но няма опасност за жителите.

Тежка е ситуацията във Велико Търново и региона. Към този час нивата на реките постепенно започват да спадат. За щастие няма бедстващи хора. Но през нощта и рано тази сутрин във Велико Търново, в съседните Дебелец и Пушево, се наложи евакуация на хора, които са настанени в кризисен център във Велико Търново. Свикан е кризисен щаб, който работи на терен.

Най-тежка е ситуацията в град Велико Търново, където е обявено бедствено положение. В съседните общини Лясковец, Горна Оряховица и Стражица има частично бедствено положение.

Областния управител на Велико Търново Марин Богомилов: "В момента бедствените и частичните бедствени положения остават на територията на област Велико Търново. Както казахте, в община Велико Търново и община Горна Оряховица бедственото положение е цялостно. Частично бедствено положение имаме само в общините Стражица и Лясковец. Искам да ви запозная малко повече с информацията за язовирите, които са на територията на нашата област. Язовир „Йовковци“ в момента е пълен до почти пълния му обем, остават около 60 см. През последните около 16–17 часа се е добавило около 27 см приток. Той е под постоянно наблюдение и в постоянен контакт сме с управителите на язовир „Йовковци“. Във връзка с това искам да ви кажа, че нямаме аварии по водопреносната система. Направихме експертен съвет с Регионалната здравна инспекция в лицето на госпожа Петрова, за да се направи микробиологичен и химичен анализ на водата, за да могат жителите на областта да са сигурни във водата, която пият. Като цяло ситуацията в област Велико Търново е овладяна благодарение на кризисния щаб и в момента ситуацията се нормализира. Това мога да кажа към този момент.

От язовир „Александър Стамболийски“ е изпратено предупреждение към общините Павликени и Сухиндол за преливане с около 400 кубика в секунда.

"Положението — говорих с двамата представители на общините Сухиндол и Павликени. В момента съм говорил с господин Личев, който управлява язовир „Александър Стамболийски“, към момента през преливника минаваха около 83 кубически метра в секунда. Няма опасност. Само да кажа, че няма опасност. Всичко е под контрол. Няма опасност за жителите на тези общини към момента", посочи областният управител.

Старши комисар Красимир Кръстев - директор на Районната дирекция „Пожарна безопасност“: "Към момента сме реагирали на 25 сигнала, от които 5 за евакуация и един за едно момченце на 17 години в река Янтра, село Шемшево, което беше малко по-трудно за спасяване. Там използвахме лодка с водолази. Успяхме да достигнем до него. Живо и здраво е детето. Радвам се за него. Това, което сподели майката, е, че си е правил селфи, снимал се е, правил си е клип и в един момент го повлича водата и се стига до там да вика помощ и оттам се намесихме ние. Радвам се, че успяхме да го спасим. Това, което също много се радвам да споделя, ако трябва да обобщим цялото денонощие, е, че нямаме загинали, нямаме пострадали при наличието на тази тежка обстановка. 5 евакуации имаме реално. При наличието на 80 литра на квадратен метър това е страшно много, канализациите не могат да го поемат и оттам се виждат тези последствия. Имаме страхотна стиковка с полиция, с местната власт, с областната управа, с електроразпределителните дружества, Националния Военен университет, за да можем да постигнем този ефект, който постигнахме до момента с предварително разработените планове — да няма загинали и пострадали. Все още има на места къщи, които са наводнени, по-скоро приземни етажи и мазета. На терен сме постоянно и продължаваме да сме на терен. Ето тази нощ пуснахме и системата BG-Alert през Община Велико Търново и смятам, че ситуацията беше овладяна."

Вижте прякото включване на Мирела Дончева.