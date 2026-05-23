БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

За помощ от доброволци призова Община Велико Търново след бедствието

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
празно
Слушай новината

Община Велико Търново призова за помощ доброволци след бедствието. Вследствие на изключително интензивните валежи на територията на общината – основно в гр. Велико Търново, гр. Дебелец, с. Церова кория, с. Присово и с. Пчелище – са нанесени значителни щети по инфраструктурата, жилищни сгради и домовете на граждани. Най-пострадали са кварталите, прилежащи на р. Янтра – „Света гора“ и „Асенов“, както и улиците „Григорий Цамблак“ и „Крайбрежна“.

За по-бързото овладяване на последиците от бедствието и подпомагането на пострадалите, община Велико Търново набира доброволци и отправя призив към всички, които имат възможност и желание да помогнат.

Доброволческата дейност ще се проведе на 24 и 25 май 2026 г., информират от общината.

  • Сборен пункт: пред сградата на Община Велико Търново;
  • Начален час: между 08:30 и 09:00 часа;
  • Облекло: работно, препоръчително с ботуши или работни обувки;
  • Необходимо оборудване: лопати, кофи и други подходящи инструменти;
  • Транспорт: до местата за работа ще бъде осигурен от Община Велико Търново.

"Благодарим на всички, които ще се включат и ще подадат ръка в този труден момент. Заедно можем по-бързо да помогнем на пострадалите семейства и да възстановим засегнатите райони", посочват местните власти.

#25 май #помощ от доброволци #община #24 май #Велико Търново

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
4
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
5
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
6
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Общество

Обновена музейна сбирка в Априлци за 150-ата годишнина от Априлското въстание (СНИМКИ)
Обновена музейна сбирка в Априлци за 150-ата годишнина от Априлското въстание (СНИМКИ)
Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини
12172
Чете се за: 09:02 мин.
7500 деца не намериха място в детските градини в София на първо класиране 7500 деца не намериха място в детските градини в София на първо класиране
Чете се за: 02:40 мин.
Особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов пред "Говори сега" Особеният управител на "Лукойл" Румен Спецов пред "Говори сега"
Чете се за: 01:32 мин.
Тържествено шествие, официална церемония и празничен концерт в София за 24 май Тържествено шествие, официална церемония и празничен концерт в София за 24 май
Чете се за: 03:55 мин.
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък в село Шемшево
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ