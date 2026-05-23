Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища

Цанка Николова от Цанка Николова
пороя обявиха бедствено положение велико търново евакуирани хора
Снимка: БНТ
Над 80 литра на квадратен метър дъжд потопи къщи, улици и автомобили във Велико Търново. Обявено е бедствено положение. Има евакуирани хора. Задействана беше и системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Бедствено положение е обявено в района на Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица и Дряново. Заради бедствието в Априлци е отменена зарята по случай 150-годишнината от Априлското въстание, която трябваше да се проведе тази вечер. Затворени са пътища. Река Янтра излезе от коритото си и се стигна до евакуация.

Безсънна нощ във Велико Търново. Наводнени улици и приземни етажи, коли под вода, отнесени части от пътна настилка, затворени пътища.

Александър Качев, жител на Велико Търново: "Никой не е спал."

Иван Георгиев, жител на Велико Търново: "Насажденията заминаха, домати, краставици."

Полина Колева, жител на Велико Търново: "Тъкмо горе-долу се стабилизирахме след 12 години и същата обстановка. На първия етаж имаше до коляно вода. Те го изпомпват от снощи от 21:00 часа, като са почнали цяла нощ продължават, подпочвени води бликат, колекторите връщат."

По първоначални данни са се изсипали около 80 литра на кв. метър за кратко време.

- Преди малко имаше военен камион, който извози една жена, която не искаше да напусне. Комшиите могат да излязат посока хълма "Трапезица", няма опасност от пострадали хора, просто си пазят имотите.

- Цяла нощ не са спали съседите, цяла нощ са на крак. Прибират каквото могат съседите, каквото могат да спасят, цяла нощ тук сме дежурни. Ако не със сила, с морална подкрепа помагаме.

Няма прелели и изпуснати язовири на територията на област Велико Търново.

Даниел Панов, кмет на Велико Търново: "Бедстващи бяха село Пчелище, Присово, град Дебелец, където има много бедстващи хора, които са наводнени домовете им, градините им. Евакуация в град Дебелец – до този момент имаме информация за четири човека, които са евакуирани при свои близки и роднини. Във Велико Търново също така има и отделно много семейства, както и в Дебелец, сами се самоевакуираха, а във Велико Търново са две жени, които са настанени в социален център."

Иван Демерджиев, вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Евакуацията е превантивна, много се вдигна нивото на някои реки, река Янтра е една от тях - в Търновско, в Габрово, обявени са съответни бедствени положения, свикани са щабовете. Работят на терен както пожарникари, така и полицаи цяла нощ. Правим всички необходимо и възможно да се действа превантивно, за да не допуснем жертви, а екипите на място работят, за да установят последиците от наводненията и съответно ще започнем отстраняването им по най-бързия начин."

Нивото на реката в града почти достигна критичните 7,50 метра в една от най-ниските точки.

Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново: "Кризисният екип продължава на място, докато не се оттече водата и не се установят щетите и след това да се оценят. Но бедственото положение остава, защото се очакват също валежи през втората половина на деня."

Река Янтра е заляла пътя от Велико Търново към Габрово, обходният маршрут е през кв. Чолаковци. Затворени са и пътищата Севлиево – Габрово и Трявна – Царева ливада.

# Велико Търново #поройни дъждове #пороен дъжд #бедствено положение #наводнение

