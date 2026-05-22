Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"

Певицата DARA, която спечели "Евровизия 2026", и генералният директор на БНТ Милена Милотинова се срещнаха с премиера Румен Радев.

Те разговаряха за успеха на "Евровизия", който беше постигнат. По време на разговора са били обсъдени предстоящите дейности по организацията на конкурса, на който България ще бъде домакин догодина.

DARA: "Трябва да създадем навик на българите да обичат толкова много музиката и все повече да имаме поводи да се събираме, да бъдем заедно и да има подкрепа в това общество. И много положителна енергия. Но има много неща, които трябва да се случат, за да може да се осъществи Евровизия. Аз като певица и като артист, моята задача е да продължавам да се занимавам с това, което обичам и да развивам този потенциал, който в момента тепърва започна да изгрява на международната сцена. За мен, за нас, е приоритет в момента да продължим следващите крачки в западната сцена и да развиваме българската музика."

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова от своя страна благодари за подкрепата, която получава за следващото домакинство на "Евровизия 2027".

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Подкрепа не само финансова, както казахте, подкрепа логистична, подкрепа инфраструктура, подкрепа във всяка една област. Аз смятам, че тъй като започваме работа в самото начало по организацията на следващата "Евровизия 2027", ще се справим добре, ще се справим на ниво. За нас, трябва да ви кажа, като Българската национална телевизия, член на EBU и домакин на следващия конкурс "Евровизия", за нас е изключително важна тази подкрепа, че я получихме навреме."

Тя обясни, че вече са набелязани първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027".

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Искам да ви кажа, че Българската национална телевизия върви по стъпките заедно с EBU и с "Евровизия". Има специални изисквания, има специални… Библията е 200 страници, в момента се обработва и се превежда. Ние сме в непрекъснати конкурентни разговори с колегите. Набелязваме първи стъпки и скоро ще има новини, ще ви съобщим."

Все още не е ясно кой град ще бъде домакин на събитието, каза Милотинова и посочи, че заявка са дали София, Бургас, Варна и Пловдив.