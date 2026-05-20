Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"

Вицепремиерът Иво Христов ще оглави "междуведомствен организационен комитет", който ще организира провеждането на "Евровизия 2027". Това съобщи премиерът Румен Радев.

"Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия" – един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него", коментира Радев на старта на редовното заседание на Министерския съвет.

В комитета по организацията ще има представители на съответните министерства, каза още Радев и добави, че са нужни не само пари, а и координация.

"За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов, в който ще влязат съответните ресорни министерства", поясни министър-председателят.

До края на семицата кабинетът ще покани DARA, нейния екип и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси.