БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Запази

Създава се междуведомствен комитет със съответните ресорни министерства

Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"
Снимка: БТА
Слушай новината

Вицепремиерът Иво Христов ще оглави "междуведомствен организационен комитет", който ще организира провеждането на "Евровизия 2027". Това съобщи премиерът Румен Радев.

"Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия" – един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него", коментира Радев на старта на редовното заседание на Министерския съвет.

В комитета по организацията ще има представители на съответните министерства, каза още Радев и добави, че са нужни не само пари, а и координация.

"За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна, изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов, в който ще влязат съответните ресорни министерства", поясни министър-председателят.

Снимки: БТА

До края на семицата кабинетът ще покани DARA, нейния екип и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси.

#вицепремиерът Иво Христов #"Евровизия 2027" #DARA в България #премиерът Румен Радев

Водещи новини

Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси
Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес" Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027" Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия 2027"
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ