Задържаха над 4600 старинни монети, пръстени и предмети на "Капитан Андреево"

Над 4600 старинни монети, пръстени и предмети задържаха митническите служители на "Капитан Андреево", при проверка на товарен автомобил с турска регистрация, съобщиха от Агенция "Митници".

Шофьорът – турски гражданин, декларира пред митническите служители, че превозва метални калъпи от Турция за Германия.

След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка.

При проверката в страничния шкаф на полуремаркето под въжета и вериги е открита платнена чанта с 31 пакета, облепени с тиксо.

След разопаковането на пакетите са открити 3216 старинни монети от бял и цветен метал, 1128 старинни пръстена и 292 старинни предмета, наподобяващи на стрели, печати и накити. Общият брой на задържаните монети, пръстени и предмети е 4636 с общо бруто тегло 17,690 кг и според първоначално извършената експертна справка са от периодите на Античността и Средновековието. Артефактите са задържани и ще бъдат предадени за експертиза за прецизно датиране и индентифициране.

На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. Работата по случая продължава.