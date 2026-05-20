БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Парламентът прие на първо четене три законопроекта с промени в НПК. Те са свързани с реформата, касаеща противодействие на корупцията и с промяна на правната рамка, гарантираща ефективността на наказателния процес. Чрез тях се премахват и последните пречки пред България да получи поредния транш от средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Два от законопроектите са на правителството, а един на "Демократична България". Най-общо казано се създава съдебен контрол върху актовете на прокуратурата по дела, свързани с широко обществени интереси или когато се касае за корупция по високите етажи на властта в случаите, когато прокуратурата неоснователно и необосновано отлага или прекратява тези дела.

С предложението на "Демократична България" се въвежда възможността да се обжалват прокурорски решения за задържане за 72 часа. Аргумент е, че до този момент практиката показва, че по-голямата си част тази мярка се използва като прокурорска репресия. Фокусът на дебата беше свързан върху възможността вече да се разследват престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници.

Николай Найденов – министър на правосъдието: "На първо място се предлага назначаването на прокурор, осъществяващ контрол върху действията на прокурора по разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или неговия заместник. На следващо място се предлага постановлението за спиране и прекратяване на наказателното производство за престъпление извършено главния прокурор да подлежи на задължителен съдебен контрол предвид изключителната важност и високия обществен интерес, който неминуемо е свързан с подобно производство. В предложения законопроект се предвиждат и съответстващи изменения в Закона за съдебната власт както и промени в Закона за специалните разузнавателни средства, тъй като в момента няма предвидена възможност за използването на такива при престъпления осъществявани от главния прокурор или негов заместник."

снимки: БТА

Предложенията бяха приети в пленарната зала почти без дебати.

Вижте прякото включване на Николай Минков от Народното събрание

#52-рия парламент #52-рото Народно събрание #министър Николай Найденов #промени в Закона за съдебната власт #промени в НПК #правосъден министър

Последвайте ни

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
2
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на сграда в Източна Германия
3
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на...
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
4
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
5
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
6
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Политика

Продължава спорът между управляващи и опозиция за промените в правилника на депутатите
Продължава спорът между управляващи и опозиция за промените в правилника на депутатите
ДБ обвини "Прогресивна България", че ограничава опозицията с предложените промени в правилника на НС ДБ обвини "Прогресивна България", че ограничава опозицията с предложените промени в правилника на НС
Чете се за: 02:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
НА ЖИВО: Депутатите гледат три законопроекта за промени в НПК НА ЖИВО: Депутатите гледат три законопроекта за промени в НПК
Чете се за: 01:07 мин.
Петър Петров, "Възраждане": Мерките на правителството за справяне с високите цени са неработещи Петър Петров, "Възраждане": Мерките на правителството за справяне с високите цени са неработещи
Чете се за: 03:42 мин.
Бизнесът и синдикатите очакват реформи в бюджета за 2026 година Бизнесът и синдикатите очакват реформи в бюджета за 2026 година
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Земетресение със сила 5,6 е регистрирано в Източна Турция
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Започва принудително премахване на чадъри от автокъща в Борисовата...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Рене Карабаш: Най-голямата награда са читателските сърца
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ