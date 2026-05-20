Депутатите приеха на първо четене три законопроекта с промени в НПК

Парламентът прие на първо четене три законопроекта с промени в НПК. Те са свързани с реформата, касаеща противодействие на корупцията и с промяна на правната рамка, гарантираща ефективността на наказателния процес. Чрез тях се премахват и последните пречки пред България да получи поредния транш от средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Два от законопроектите са на правителството, а един на "Демократична България". Най-общо казано се създава съдебен контрол върху актовете на прокуратурата по дела, свързани с широко обществени интереси или когато се касае за корупция по високите етажи на властта в случаите, когато прокуратурата неоснователно и необосновано отлага или прекратява тези дела.

С предложението на "Демократична България" се въвежда възможността да се обжалват прокурорски решения за задържане за 72 часа. Аргумент е, че до този момент практиката показва, че по-голямата си част тази мярка се използва като прокурорска репресия. Фокусът на дебата беше свързан върху възможността вече да се разследват престъпления, извършени от главния прокурор и неговите заместници.

Николай Найденов – министър на правосъдието: "На първо място се предлага назначаването на прокурор, осъществяващ контрол върху действията на прокурора по разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или неговия заместник. На следващо място се предлага постановлението за спиране и прекратяване на наказателното производство за престъпление извършено главния прокурор да подлежи на задължителен съдебен контрол предвид изключителната важност и високия обществен интерес, който неминуемо е свързан с подобно производство. В предложения законопроект се предвиждат и съответстващи изменения в Закона за съдебната власт както и промени в Закона за специалните разузнавателни средства, тъй като в момента няма предвидена възможност за използването на такива при престъпления осъществявани от главния прокурор или негов заместник."

Предложенията бяха приети в пленарната зала почти без дебати.

