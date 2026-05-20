Рене Карабаш: Най-голямата награда са читателските сърца

Най-голямата награда са читателските сърца, каза писателката Рене Карабаш в "Денят започва". Нейната "Остайница" не успя да спечели, но "леля Кайленча" получи признанието на читателите, които обикнаха романа - "Букър на сърцата".

БНТ: Коя е най-важната награда за вас след всичко, което се случи през последните месеци около тази номинация?

Рене Карабаш, писателка: "Разбира се, читателските сърца, които книгата спечели. Тя е изключително четена и обсъждана. Мога да кажа, че това е една от най-избираните книги от целия шортлист в световен мащаб. Получавам страшно много съобщения и ревюта. Успяхме да достигнем и до много езици и пазари – Китай, Индия, Корея, Украйна. Това може само да ме радва."

Предполагам, че това, което е харесало на хората и на журито, е начинът, по който е написана книгата – потокът на съзнанието и силният емоционален заряд, каза още Рене Карабаш. Вчера разговарях с много журналисти от Би Би СИ и "Ню Йорк Таймс", които също подчертаха, че това е най-емоционалната книга в целия шортлист, допълни тя.

За родната писателка най-сериозното постижение, свързано с номинацията ѝ за "Букър" е видимостта:

Рене Карабаш, писателка: "Станахме свидетели как българската литература все по-категорично застава на световната карта. Това е страхотно и вярвам, че ще се случва все по-често. Когато видиш свои любими писатели, актьори и блогъри на едно място, когато те се запознават с теб и реално знаят къде е България, четат български книги и се интересуват от тях – това е огромен повод за гордост."

Това, че Георги Господинов спечели "Букър" през 2023 г. е една от важните стъпки за българската литература, но зад нея стои огромна работа, която тече от години, каза Рене Карабаш и допълни:

"Аз наистина мисля, че навлизаме в своеобразен златен век за българската литература."

