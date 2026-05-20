БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:17 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рене Карабаш: Най-голямата награда са читателските сърца

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

Тя получи признанието на читателите, които обикнаха романа - "Букър на сърцата"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Най-голямата награда са читателските сърца, каза писателката Рене Карабаш в "Денят започва". Нейната "Остайница" не успя да спечели, но "леля Кайленча" получи признанието на читателите, които обикнаха романа - "Букър на сърцата".

БНТ: Коя е най-важната награда за вас след всичко, което се случи през последните месеци около тази номинация?

Рене Карабаш, писателка: "Разбира се, читателските сърца, които книгата спечели. Тя е изключително четена и обсъждана. Мога да кажа, че това е една от най-избираните книги от целия шортлист в световен мащаб. Получавам страшно много съобщения и ревюта. Успяхме да достигнем и до много езици и пазари – Китай, Индия, Корея, Украйна. Това може само да ме радва."

Предполагам, че това, което е харесало на хората и на журито, е начинът, по който е написана книгата – потокът на съзнанието и силният емоционален заряд, каза още Рене Карабаш. Вчера разговарях с много журналисти от Би Би СИ и "Ню Йорк Таймс", които също подчертаха, че това е най-емоционалната книга в целия шортлист, допълни тя.

За родната писателка най-сериозното постижение, свързано с номинацията ѝ за "Букър" е видимостта:

Рене Карабаш, писателка: "Станахме свидетели как българската литература все по-категорично застава на световната карта. Това е страхотно и вярвам, че ще се случва все по-често. Когато видиш свои любими писатели, актьори и блогъри на едно място, когато те се запознават с теб и реално знаят къде е България, четат български книги и се интересуват от тях – това е огромен повод за гордост."

Това, че Георги Господинов спечели "Букър" през 2023 г. е една от важните стъпки за българската литература, но зад нея стои огромна работа, която тече от години, каза Рене Карабаш и допълни:

"Аз наистина мисля, че навлизаме в своеобразен златен век за българската литература."

Вижте целия разговор във видеото

#наградата "Букър" #Рене Карабаш #"Букър"

Последвайте ни

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на сграда в Източна Германия
2
Български гражданин и две румънки се издирват след срутването на...
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на квалификациите на „Ролан Гарос“
3
Григор Димитров загуби спечелен мач и отпадна на старта на...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
4
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха BANGARANGA PARTY
5
Червен килим за DARA: БНТ и Столичната община организираха...
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли
6
Кабинетът предлага минималната пенсия да се увеличи от 1 юли

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Още

Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за тюркоазения килим във Виена
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година? Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
Чете се за: 03:27 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
8844
Чете се за: 02:52 мин.
Над 50 000 зрелостници се очаква да се явят на матурата по български език и литература Над 50 000 зрелостници се очаква да се явят на матурата по български език и литература
Чете се за: 01:57 мин.
Изрисуваха 5 от камионите за смет в Ню Йорк Изрисуваха 5 от камионите за смет в Ню Йорк
Чете се за: 00:37 мин.
Тайванската писателка Ян Шуан-цзъ спечели наградата "Букър" за 2026 г. Тайванската писателка Ян Шуан-цзъ спечели наградата "Букър" за 2026 г.
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година? Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна" Единодушна подкрепа: DARA ще бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на Варна"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация Перник" КЕВР започва извънредна проверка на "Топлофикация Перник"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Търговската сделка САЩ - ЕС: Компромис под заплахата на Тръмп за...
Чете се за: 02:10 мин.
Европа
Започна срещата на Владимир Путин и Си Дзинпин в Пекин
Чете се за: 01:05 мин.
Азия
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът на DARA за...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Рене Карабаш: Най-голямата награда са читателските сърца
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ