Изрисуваха 5 от камионите за смет в Ню Йорк

В Ню Йорк превърнаха 5 от камионите за боклук в изкуство.

Тежкотоварните машини са изрисувани почти изцяло от петима местни художници.

Интересът за разкрасяването на камионите за смет е бил огромен - молби да рисуват по тях са подали над 400 души.

Спечелилите не крият вълнението си, като всеки от тях се е спрял на определена тема - като "Любовно писмо" или "Най-силният в Ню Йорк". Целта е камионите не само да вършат работа, но и да радват жителите и гостите на града.



