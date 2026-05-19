DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

СОС предлага DARA да стане почетен гражданин на София след триумфа на „Евровизия“

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров предлага победителката в конкурса "Евровизия 2026" DARA, да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София", а компанията, която я продуцира "Вирджиния Рекърдс" да получи отличието "Почетен знак на Столичната община". Това съобщиха от пресцентъра на общинския съвет.

"Това признание се явява напълно заслужено предвид изключителния принос на DARA и целия екип към съвременната ни култура, обогатяването на музикалния живот у нас и огромната им роля за издигането на международния престиж на столицата и страната ни. Победата на DARA е огромен шанс за нас като столица да бъдем домакини на "Евровизия 2027", което съвпада и с 20-годишнината от присъединяването на България в Европейския съюз. Безспорно това ще бъде един голям празник, за който ние като община трябва да се подготвим и да работим активно с всички институции. Това ще бъде и възможност за нашия град – да посрещнем десетки хиляди туристи и делегации, които ще подкрепят местния бизнес, хотелиерството и ресторантьорството. Инвестициите и модернизацията ще оставят траен отпечатък върху градската среда на София и не на последно място - милиони зрители пред екраните ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство на нашата столица. Няма да преувелича ако кажа, че всичко това е благодарение на таланта, труда и упоритостта на DARA и именно затова най-малкото, което ние можем да направим за нея е да й се отблагодарим с това отличие", коментира Цветомир Петров.

Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседанието на 28 май.

#"Евровизия 2027" #DARA #СОС

