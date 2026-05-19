София посреща официално DARA с парти на площад „Княз Александър I“

София посреща DARA с грандиозно парти на площад „Княз Александър I“ след историческата победа на България на „Евровизия 2026“



Столичната община и Българската национална телевизия канят жителите и гостите на София на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме победата, която DARA донесе на България на конкурса „Евровизия 2026“.

Феновете могат да приветстват DARA на едно незабравимо „Bangaranga“ парти в центъра на София.

Програмата на голямото DARA PARTY започва точно в 18:00 ч. на площад „Княз Александър I“, a oт 18:45 ч. БНТ ще излъчва на живо.

Сигналът ще бъде подаван и към Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), откъдето може да бъде използван и през вътрешния международен видеообмен. Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова – ръководител на българската делегацията на „Евровизия 2026“ и водеща на предаването „Отблизо“ по БНТ 1.