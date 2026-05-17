Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

След победата на DARA: Варна се събуди като различен град

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Сега към Варна. Родният град на DARA се събуди различен тази сутрин. Песента "Бангаранга" се чува отвсякъде - от преминаващите автомобили, както и през прозорците на сградите.

DARA се качи на сцената и за 3 минути и 7 секунди и показа какво е да си "бангаранга" и как се печелят сърцата на журито и на публиката.

Вчера България не беше оценявана защото има политическо влияние или висок икономически и социален статус, единствено заради музиката, заради таланта на DARA, заради хъса и заради труда, който вложи тя и целият екип за да спечели тази награда.

Вчера България не беше оценявана защото има политическо влияние или висок икономически и социален статус, единствено заради музиката, заради таланта на DARA, заради хъса и заради труда, който вложи тя и целият екип за да спечели тази награда.

"Много сме щастливи, че нашата съгражданка DARA с голеите овации ние не сме се снявали в ненитекачества и в нейния талант победи.

Благодарим ти DARA, че благодарение на теб нашата държава, България, победи в "Евровизия" и ти пожелаваме късмет и успех занапред.

Браво за нея, спечели напълно залата и разби конкуренцията .

Кристиан Димитров, директор на Дирекция "Спорт" в Община Варна: Днес цяла Варна е "Бангаранга", браво на DARA. Честито на всички варненци!

Да живее България! Да живее Варна! DARA, обичаме те! Направи ни супер щастливи и известни!

Бангаранга, бангаранга, бангаранга!

Варненци очакват DARA да се върне в града, за да ѝ покажат колко много я обичат и за да ѝ кажат: "Бангаранга!"

Вижте още в прякото включване на Нивелина Нягулова

#Варна, #DARA # успех

