След победата на DARA: Варна се събуди като различен град

Сега към Варна. Родният град на DARA се събуди различен тази сутрин. Песента "Бангаранга" се чува отвсякъде - от преминаващите автомобили, както и през прозорците на сградите.

DARA се качи на сцената и за 3 минути и 7 секунди и показа какво е да си "бангаранга" и как се печелят сърцата на журито и на публиката.

Вчера България не беше оценявана защото има политическо влияние или висок икономически и социален статус, единствено заради музиката, заради таланта на DARA, заради хъса и заради труда, който вложи тя и целият екип за да спечели тази награда.

И това е не само мое мнение, а и мнението на всички варници. Чуйте ги! Много сме щастливи, че нашата съгражданка Дара с големите овации нини, взошто не сме се съвнявали в нейните качества и в нейният талант, победи! Благодарим ти, Дара, че благодарение на теб нашата държава България победи в Евровизия и ти пожелаваме много късмет и успех за напред. Браво за нея, спечели напълно заслужено, разби конкуренциите. Днес цяла Варна е бангаранга благодаря на Дара успех, честито на всички варници. Да живее България, да живее Варна, Дара, обичаме те, направи ни супер щастливи известни! Бангаранга, бангаранга, бангаранга! Очакваме Дара да се върне във Варна, за да ѝ кажем колко много я обичаме и за да ѝ кажем бангаранга! Благодарим ти, Нивелина, за това включване.

"Много сме щастливи, че нашата съгражданка DARA с голеите овации ние не сме се снявали в ненитекачества и в нейния талант победи. Благодарим ти DARA, че благодарение на теб нашата държава, България, победи в "Евровизия" и ти пожелаваме късмет и успех занапред.



Браво за нея, спечели напълно залата и разби конкуренцията . Кристиан Димитров, директор на Дирекция "Спорт" в Община Варна: Днес цяла Варна е "Бангаранга", браво на DARA. Честито на всички варненци! Да живее България! Да живее Варна! DARA, обичаме те! Направи ни супер щастливи и известни! Бангаранга, бангаранга, бангаранга!

Варненци очакват DARA да се върне в града, за да ѝ покажат колко много я обичат и за да ѝ кажат: "Бангаранга!"

Вижте още в прякото включване на Нивелина Нягулова