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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на „Челопешко шосе“

Алекс Христов от Алекс Христов
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Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на „Челопешко шосе“
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Трима остават в тежко състояние след катастрофата на „Челопешко шосе“.

В болница "Св Анна" остават двама: един е транспортиран от Окръжната болница към болница “Св. Екатерина”, с разкъсана аорта, множество травми, в тежко състояние.

Трима са хоспитализираните във Военномедицинска академия. Двама от пациентите остават в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Третият пострадал предстои да бъде преместен за продължаване на възстановяването си в Клиниката по гръдна хирургия.

От болница ИСУЛ са изписани и тримата, които снощи бяха приети, включително шофьорът на автобуса.

Общо 4 пострадали са потърсили помощ в "Пирогов". 7-годишно дете е прегледано и изследвано. Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение. След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях в травматологията на "Пирогов", а един в Клиниката по нервни болести.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

#"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #пострадали

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