Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
17 пострадали, трима загинали и версия за гонка между два автомобила. Това съобщиха от МВР и прокуратурата на брифинг за тежкия пътен инцидент на „Челопешко шосе“ в София, при който автомобил се вряза в автобус на градския транспорт.
От Пътна полиция обобщиха събраните към момента данни:
„Вчера около 19.37 възникна тежко пътно транспортно произшествие на „Челопешко шосе“ между автобус на градски транспорт и два леки автомобила.На място веднага са изпратени екипи на полицията, на пожарната, на специализираните полицейски сили.От ПТП имаме 17 лица, които са пострадали. В това число имаме двама, които са загинали на място. Граждани на Индия. Те са били пътници в автобус. На по-късен етап, около 23 часа, в Окръжна болница „Света Анна“ е загинало, за съжаление, и трето лице, което е било пътник в лек автомобил.“
От разследването съобщиха, че има и тежко ранени.
„Имаме трима, които са с опасност за живота. Тримата водачи, които са били двамата на леките автомобили и единия на автобуса, са пострадали и те, включително.“
Благодарение на бързата намеса на пожарникарите се е разминала още по-голяма трагедия.
"Тук е важно да уточним, че един автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите, всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи. На практика единственото професионалното действие на тия хора и експресната им работа е дала възможност да бъдат изведени от автобуса и да ги спасят тези, за които лекарите са могли навреме да окажат грижа.", обясни", обясни Ангел Кънев, заместник-градски прокурор.