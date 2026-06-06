Жители на Челопечене: В района редовно се кара с несъобразена скорост

След тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ от районната администрация искат повдигнати пешеходни пътеки и повече контрол на пътя. От Европейския център по транспортни политики заявиха, че именно липсата на контрол е довела до неспазване на правилата за движение по пътищата.

Жителите на Челопечене са притеснени след трагичния инцидент снощи. Казват, че в района редовно се кара с несъобразена скорост.

„Много бързо карат, профучават, притеснявам се.“ „Този път не за първи път взима жертви, от години не се съобразява скоростта, шофьорите трябва да се съобразяват, минават деца там.“ „Не мисля, че участъкът е опасен, аз карам тук от 20 години, не си знаят правилата, затова стават катастрофи.“

Според кмета на район „Кремиковци“ катастрофите по „Челопешко шосе“ са чести, а контролът е слаб. След тежкия инцидент районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка.

Лилия Донкова, кмет на район „Кремиковци“: „Контролът е труден, защото районното управление разполага с една патрулка, която обслужва целия район, който е достатъчно голям, и каквото и да се случи, трудно им е придвижването от едно селище до друго селище в района ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности преди и след кръстовището и не само на това, а ще поискаме дори да се направят промени в наредбата, ако е необходимо, за да може да се предвижда такива места като това, опасни за хората, да се обезопасят по най-възможния начин.“

От Европейския център по транспортни политики определиха случая като провал на институциите. И обърнаха внимание относно способността на водачите на леките автомобили, участвали в инцидента.

Диана Русинова, Европейски център по транспортни политики: „Водачи с шофьорска книжка, която е придобита по незнайно какъв начин от друга държава. Колко време са управлявали тук с тези книжки, защото 6 месеца може да карате с чужда книжка, не повече + принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето, през която всеки минава, който както може. Никакво зачитане на законите, никакво спазване.“

Русинова посочи и като проблем липсата на поддръжка на пътя, в който е станал инцидентът.





