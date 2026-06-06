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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Трета жертва е починала вследствие на тежката катастрофа на Челопешко шосе. Мъжът е издъхнал в УМБАЛ „Св. Анна“ въпреки усилията на лекарите, след като е бил приет с тежък пневмоторакс.

През изминалата нощ в болницата са били транспортирани с линейки общо четирима пострадали. Един от тях е преведен в Националната кардиологична болница заради увреждане на аортата. Друг остава за лечение в УМБАЛ „Св. Анна“ с фрактура на гръбначни прешлени, а трети е с фрактури на лакътя и подбедрицата.

Още двама души са пристигнали в лечебното заведение с лични автомобили. След извършените прегледи те са били освободени за домашно лечение.

Обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се изясняват.

#трета жертва #"Челопешко шосе" #катастрофа

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