Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко шосе"

Трета жертва е починала вследствие на тежката катастрофа на Челопешко шосе. Мъжът е издъхнал в УМБАЛ „Св. Анна“ въпреки усилията на лекарите, след като е бил приет с тежък пневмоторакс.

През изминалата нощ в болницата са били транспортирани с линейки общо четирима пострадали. Един от тях е преведен в Националната кардиологична болница заради увреждане на аортата. Друг остава за лечение в УМБАЛ „Св. Анна“ с фрактура на гръбначни прешлени, а трети е с фрактури на лакътя и подбедрицата.

Още двама души са пристигнали в лечебното заведение с лични автомобили. След извършените прегледи те са били освободени за домашно лечение.

Обстоятелствата около тежкия пътен инцидент се изясняват.