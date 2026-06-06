Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили по-голяма трагедия
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Прокуратурата предлага за награда огнеборците, спасили пътниците от автобуса
Снимка: БТА
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Автомобилът, който се е забил в автобуса на "Челопешко шосе" в София се е запалил при удара.
На мястото на катастрофата първи е пристигнал екипа на пожарната и е започнал незабавно да гасят автомобила. След това са извадили хората, заклещени в автобуса. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност автобуса да се възпламени и жертвите при инцидента да бъдат десетки.
Зам.-градският прокурор Ангел Кънев, заяви за "По света и у нас", че ще предложи екипа на пожарната да бъде награден заради спасения живот на пътниците в автобуса.