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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари предотвратили по-голяма трагедия

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Прокуратурата предлага за награда огнеборците, спасили пътниците от автобуса

150 движил автомобилът врязал автобус софия обзор
Снимка: БТА
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Автомобилът, който се е забил в автобуса на "Челопешко шосе" в София се е запалил при удара.

На мястото на катастрофата първи е пристигнал екипа на пожарната и е започнал незабавно да гасят автомобила. След това са извадили хората, заклещени в автобуса. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност автобуса да се възпламени и жертвите при инцидента да бъдат десетки.

Зам.-градският прокурор Ангел Кънев, заяви за "По света и у нас", че ще предложи екипа на пожарната да бъде награден заради спасения живот на пътниците в автобуса.

#"Челопешко шосе" #пожарникари #катастрофа #прокуратура

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