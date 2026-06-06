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След катастрофата на "Челопешко шосе": Обвинение за умишлено причиняване на смърт

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Двамата шофьори на леките автомобили, причинили тежката катастрофа с автобус в София, притежават шофьорски книжки, издадени в Чехия, научи "Пo света и у нас". Зам.-градският прокурор Ангел Кънев съобщи, че двамата не са обучавани в България.

  • Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)

    Според наши източници, единият е взел книжката си в Чехия миналата година, а другият преди две години. При проверка с дрегер и двамата са отчели нулеви резултати за употреба на алкохо От галериял и наркотици. Назначена е и кръвна проба, тъй като има вещества, които тестовете с дрегер не отчитат. При тежката катастрофа на "Челопешко шосе" загинаха двама души, девет са настанени в болници, като осем от тях са в тежко състояние. Скоростта на виновните водачи е била над 150 км/ч.

За момента е установено, че двамата шофьори са си организирали "гонка", което се разглежда като тежко престъпление. По информация на "По света и у нас", Софийската градска прокуратура ще повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи - за причиняване на смърт при ПТП с умисъл. Иззети са ДНК проби и отпечатъци от участниците в тежкия пътен инцидент.

Кънев беше категоричен, че вината за тежкия инцидент е на шофьорите на двамата шофьори на леките коли, като водачът на автобуса от градския транспорт категорично не е виновен и е направил необходимото, за да предотврати ПТП-то. Иззети са ДНК проби и отпечатъци. По думите на Ангел Кънев сред водачите е имало такива, които са неправоспособни. Те имат и множество нарушения по Закона за движение по пътищата. По всяка вероятност става въпрос за гонка. Единият от автомобилите се е врязал в автобусна спирка, където за късмет не е имало хора.

Тестовете са отрицателни за наркотици и алкохол на всички лица, които са тестовани, като от един автомобил са тестовани две лица, тъй като те спорят, кой точно управлява автомобила. Ние за това ще вземем мерки, вземем и ДНК отпечатъци, ще вземем и кръв от всеки от водачите. Като е важно да се отбележи, че двама от водачите категорично са изцяло непроизпособни и са виновни за причиняване на ПТП. Със сигурност единствения водач, който е спазал всички правила и е взел максимално мерки да няма ПТП, е водача на автобуса на Столичния градски транспорт. Лицата, които са в адекватно здравословно състояние, се разпитват и към момента, за да се изясни кой какво е възправил и какво са излучил, но най-вероятно, двата леки автомобила са се преследвали помежду си.

"Тестовете за наркотици и алкохол на всички проверени лица са отрицателни. От единия автомобил са тествани две лица, тъй като спорят кой точно е управлявал автомобила. Затова ще предприемем допълнителни действия – ще бъдат взети ДНК проби, отпечатъци и кръвни проби от всеки от водачите. Важно е да се отбележи, че двама от водачите категорично са виновни за причиняването на пътнотранспортното произшествие. Единственият водач, който е спазил всички правила и е предприел максималните възможни мерки за предотвратяване на ПТП, е водачът на автобуса от Столичния градски транспорт. Лицата, които са в адекватно здравословно състояние, се разпитват и към момента, за да се изясни кой какво е възприел и какво се е случило. Най-вероятно двата леки автомобила са се преследвали помежду си", коментира заместник градският прокурор Ангел Кънев.

#"Челопешко шосе" #катастрофа

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