Иван Турицов: Да бъдеш капитан на България е мечта за всеки футболист

Един от капитаните на националния отбор Иван Турицов призна, че в тима има разочарование след равенството 2:2 срещу Молдова в Кишинев, но подчерта, че играчите трябва бързо да насочат вниманието си към предстоящите мачове в Лигата на нациите.

"Със сигурност е по-голяма отговорност, когато носиш капитанската лента. Това е мечта за всеки футболист – да бъде капитан на националния отбор и да представлява родината си“, заяви Турицов след двубоя.

Защитникът смята, че България е изпуснала победата заради индивидуални грешки, въпреки че на два пъти поведе в резултата.

"Двубоят се разви доста добре за нас. Водехме и в двата случая, но допуснахме леки голове. Може би става въпрос за индивидуални грешки, а може би и за липса на късмет“, коментира той.

Футболистът категорично отхвърли възможността късният етап от сезона да служи като оправдание за представянето на отбора.

"Това не може да бъде никакво извинение. Просто можем да кажем, че е лош завършек на сезона, но фактът, че мачът е толкова късно, не трябва да служи като оправдание“, добави Турицов.

След поражението от Черна гора и равенството срещу Молдова той призна, че резултатите не са удовлетворителни, но изрази надежда това да не се отрази на увереността на отбора.

„Лоши резултати са и двата мача. Надявам се да не се отразят на самочувствието ни и на настроението в отбора. Ще видим през септември как ще изглеждаме. По-скоро двата гола са лошо стечение на обстоятелствата. Вторият гол дори не дойде след статично положение. Там става въпрос за грешка или липса на концентрация. Това е футболът“, каза още защитникът.

В заключение Турицов подчерта, че пред националите предстои време за анализ и подготовка преди старта на Лигата на нациите.

"Сега завършваме сезона. Имаме достатъчно време да помислим върху грешките си и да влезем по най-добрия начин в мачовете от Лигата на нациите през септември“, завърши той.

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