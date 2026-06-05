Световното по футбол в объркания свят

Това американско лято няма да е като предишното. Преди 32 години цял свят говори за българското чудо. Сега България няма да играе футбол в Америка, а светът е различен. И мисли повече за кризи, отколкото за чудеса.

Три държави - САЩ, Мексико и Канада - ще посрещнат още 45 в най-голямото първенство в историята. Футболен празник, ще каже клишето. И, да, малко гледки са по-впечатляващи от цветния карнавал на многохилядни тълпи от шест континента, събрани от страстта към любимата си игра. Но за тях и още милиарди телевизионни зрители няма да е лесно да избягат от реалността. Напротив - големите световни проблеми - война, сигурност, цени, климат - ще се смесят с футбола на този Мондиал.

Беше декември, когато президентът на ФИФА Джани Инфантино връчи на Доналд Тръмп специална награда за мир. Точно на жребия за финалите. Американският президент я прие с думите, че "светът е по-сигурно място", но три месеца по-късно САЩ и Израел удариха Иран. Сега ще се случи нещо невиждано. Държави във война ще играят на Мондиал, а една от тях е домакин. САЩ и Иран дори могат да се срещнат още в първия мач след групите. Нещо повече. Катар, Йордания, Саудитска Арабия, които също са въвлечени в конфликта в Близкия Изток, се класираха за първенството.

Администрацията на Тръмп затегна граничния контрол още в началото на мандата си, а това обещава логистични кошмари. Мнозина се чудят дали да пътуват в страна, която сега изглежда по-неприветлива към чужденци в сравнение с 1994 г. Фенове на Иран и Хаити изобщо нямат право да влизат в САЩ, за редица други има специални визови режими, а тези на Демократична Република Конго могат да бъдат спрени заради епидемията от ебола.

Освен с проверки, феновете ще бъдат посрещнати с астрономически цени на билети, хотели, паркинги и полети. Според проучване на "Бизнес инсайдър", ако Аржентина стигне финала, техен почитател ще трябва да плати 30 000 долара, за да гледа всички мачове. Разноските само за един мач от груповата фаза стигат 4000. ФИФА гони общи приходи от 11 милиарда долара - най-печелившият и скъп Мондиал в историята.

Футболисти и зрители ще се борят и с жегата. Учени предупредиха, че един на четири мача ще се играе при опасно високи температури. Някои двубои вероятно ще бъдат забавени или прекъснати заради гръмотевични бури, както се случи на Световното клубно първенство миналото лято.

Всички тези проблеми са неизбежни. Нито един Мондиал не е минал без скандали и критики към домакина. Но хората имат навика да забравят за тях, когато дойде ред на футбола. Още другата седмица големите кризи ще бъдат изместени от горещи въпроси като кой нападател ще води португалската атака, колко далеч ще стигнат японците и кой фаворит ще се издъни още в групите.

България пак ще гледа този спектакъл отстрани. Ако в новинарския обмен се завъртят триумфални кадри на националния ни отбор, те ще бъдат архивни, а не от пряко предаване. Но пък същото важи и за италианците. Заедно на полуфинал преди 32 години. А сега еднакво далеч от него.

Светът вече е различен. Световното - също.