Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма

Реалистична оценка на състоянието на финансите - когато става дума за бюджет, става дума за приходи и разходи, а в момента в държавната хазна няма достатъчно средства. Това е реалността, която заварихме. Това коментира в предаването "Панорама" вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Приходите не могат да догонят разходите и затова се получава този дефицит. Дефицитът, с който се започва правенето на бюджет 2026, е 7,4%. Не е опит да се прехвърли вината на предишните, а една реалистична преценка за това какво заварваме. Парите обикновено или ги има, или ги няма, а в момента пари в държавата няма."

Управляващите не планират повишаване на данъците като основен инструмент за намаляване на бюджетния дефицит, а залагат на дългосрочни мерки за ограничаване на разходите и стабилизиране на публичните финанси, обясни Донев. Иначе, по думите му, Европейската комисия ще ни задължи да приложим мерките, които тя смята за необходими за бърза бюджетна консолидация.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Ние имаме 76% разходи за заплати и социални разходи и само 24% за инвестиции. За последните години заплатите в България са нараснали с близо 30%, пенсиите растат бързо в този период, а икономиката, която расте с по-умерени темпове, не може да покрие този нарастващ разход."

Решени сме да направим необходимото за подобряване на финансовото състояние на държавата, посочи финансовият министър и уточни, че мерките трябва да бъдат достатъчно амбициозни и да се приложат още през първата година от управлението.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Много често, когато искаме да свием дефицита, най-лесната мярка е да се вдигнат данъците. Нека да видим какви други мерки могат да бъдат приложени, за да достигнем до устойчиво намаляване на разходите в държавния бюджет. Има такива мерки и сме започнали обсъждането им с работодателските и синдикалните организации. Не бързаме с вдигане на данъци, ще се приложат мерки, които да задържат темпа на нарастване на работните заплати и на социалните плащания. Пенсиите няма да бъдат пипани – нарастването от 1 юни ще бъде с 7,8%."

Всеки министър на финансите иска балансиран бюджет, коментира още Донев:

"Дали това е възможно зависи от реалната ситуация. Ще приложим мерки както в разходната, така и в приходната част, за да се доближим до тази цел."

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