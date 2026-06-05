Граждани се събраха пред Съдебната палата в София в памет на загиналите на Петрохан и Околчица

Бдение в памет на жертвите от трагичния случай на Петрохан има тази вечер пред Съдебната палата в София. Така събралите се изразяват недоволството си срещу липсата на официална и прозрачна информация по случая от страна на институциите.

Преди около час започна бдението тук пред съдебната палата. Хората настояват за пълната истина, прозрачност и честност в разследването по случая "Петрохан". Сред присъстващите са майките на две от жертвите – Никола Златков и Ивайло Калушев, както и близки и на останалите жертви на трагедията, която разтърси обществото у нас.

В нощта на 2 февруари, след сигнал за пожар в хижа „Петрохан“ бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а седмица по-късно тези на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Те бяха с огнестрелни рани в кемпер край връх Околчица. Според разследването става въпрос за затворено общество и се касае за убийство и самоубийство. 5 месеца след трагедията все още остава неясен мотива за престъпленията.