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Граждани се събраха пред Съдебната палата в София в памет на загиналите на Петрохан и Околчица

Алекс Христов от Алекс Христов
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Бдение в памет на жертвите от трагичния случай на Петрохан има тази вечер пред Съдебната палата в София. Така събралите се изразяват недоволството си срещу липсата на официална и прозрачна информация по случая от страна на институциите.

Преди около час започна бдението тук пред съдебната палата. Хората настояват за пълната истина, прозрачност и честност в разследването по случая "Петрохан". Сред присъстващите са майките на две от жертвите – Никола Златков и Ивайло Калушев, както и близки и на останалите жертви на трагедията, която разтърси обществото у нас.

В нощта на 2 февруари, след сигнал за пожар в хижа „Петрохан“ бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, а седмица по-късно тези на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Те бяха с огнестрелни рани в кемпер край връх Околчица. Според разследването става въпрос за затворено общество и се касае за убийство и самоубийство. 5 месеца след трагедията все още остава неясен мотива за престъпленията.

Ралица Асенова, майка на Николай Златков: "Никой от нас не приема официалната версия, категорично, никой който ги познава - самоубийство , искам да попитам разследващите защо тези хората решават да се самоубият."

Стела, майка на Ивайло Калушев: "Битката между бруталната мафия срещу интелигентността и свободата беше загубена физически, но морално - не."

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

#трагедията "Петрохан-Околчица" #бдение

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