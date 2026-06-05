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Имотният пазар в София: Отмина ли "ерата на пазара на продавача"

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Чете се за: 04:15 мин.
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От бранша отчита лек спад в цените на жилищата спрямо края на 2025-а

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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За първи път от 12 години търсенето на пазара на имоти е по-слабо от предлагането на фона на спад в броя на сделките. Ерата на "пазара на продавача" изглежда, че е приключила и купувачите вече имат повече време да помислят, както и повече изисквания. Наблюдава се и леко понижение в цената на квадратен метър – 2650 евро, сочат предварителните данни на една от агенциите за недвижими имоти за второто тримесечие.

Близо 10 години са нужни на Борислав Димитров, за да си купи собствено жилище. За това време той следи пазара на недвижими имоти и вижда покачването на цените.

Борислав Димитров, купувач: "Търсех качество, локацията не беше толкова определяща в моя случай. През 2023 г. тогава купих в процес на строеж. 1620 - 1630, някъде там беше като цена. Пазарът растеше с различни темпове, като след коронавируса тръгна ръст нагоре."

И ако Борислав не е имал много изисквания, сега купувачите вече са с по-различен профил. Това е един от резултатите от отчетливото успокояване на пазара и спада на сделките спрямо рекордния край на предходната година. Пикът беше свързан с влизането в еврозоната.

Брокерът с близо 20 години опит Иван Крумов потвърждава, че има промяна след Нова година и си я обяснява с инфлацията и несигурността в световен мащаб.

Иван Крумов, брокер: "Какъв е резултатът от цялата тази работа? Отпаднаха доста хора от пазара. Играчите бяха три категории – първата са т.нар. спекуланти. Какво правят те? Купуват в началото на изкоп, след това около Акт 16 излизат от сделката, като правят една разлика. Втората категория са хората, които купуват инвестиционно. Останаха последната една трета – това са хората, които купуват за живеене. Ако трябва да ги профилирам, те станаха доста по-взискателни. Техните изисквания се увеличиха. Преди Нова година имаше една еуфория – всеки купуваше, бързаше се."

По думите му хората са се научили и да проверяват инвеститора и строителя.

През първото тримесечие средната цена на реално сключените сделки в София е 2680 евро на кв. метър, сочат данни на агенция за недвижими имоти. Това е лек спад спрямо края на 2025 г., но само за година поскъпването е средно с 600 - 700 евро на квадрат.

Полина Стойкова, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти: „Ако сравним с миналата година, цените в София са с 30% по-високи в сравнение със същия период миналата година.“

Миналата година в началото на годината средната цена, която измерихме на база реално сключени сделки, е 2080 евро за кв. метър.

Пазарът е подкрепен от ипотечно финансиране и растящи доходи – типичните фактори, които действат през последните години. От една страна купувачите все още трудно преглъщат високите цени, които стигат 2700 - 3000 евро на квадратен метър в София. От друга страна собствениците на имоти не искат да ги продават на прекалено ниски цени, не бързат и не са притиснати да продават.

При луксозни комплекси или сгради цена от 5000 - 6000 евро/кв.м вече не е екзотика и се среща по-често.

Прогнозата на Полина Стойкова е и тази година ръстът на имотите да е двуцифрен – около 15%.

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