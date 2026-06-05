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Светите врати - символът на Кишинев

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
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По време на съветските атеистични времена, Светите врати били преименувани на Арка на Победата.

Светите врати
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Вероятно ще излъжем, ако кажем, че в Кишинев гъмжи от забележителности. Но това не означава, че и тук няма любопитни исторически и архитектурни препратки. Всички сте чували за Триумфалната арка в Париж. Но знаете ли, че в столицата на Молдова също има Триумфална арка? В центъра на града, съвсем близо до Камбанарията и Катедралния събор, се издига символът на Кишинев – Светите врати.

Съоръжението е оформено като арка. Височината му е 13 метра. Има и часовник, който на всеки кръгъл час напомня на жителите за себе си с характерен звън. Светите врати са построени през 1840-та. Колкото и странно да звучи, появата им става благодарение на грешка. Десетина години по-рано, по инициатива на местния епископ, били поръчани шест камбани за строящите се в съседство събор и камбанария.

Най-голямата от тях, с тегло около шест тона и половина, се оказала прекалено грамадна, защото прозорците били твърде тесни. Така се взело решение да се построят Светите врати и въпросната камбана да бъде поставена именно там. От там тръгвали по-късно и всички религиозни церемонии.

По време на съветските атеистични времена, Светите врати били преименувани на Арка на Победата. Названието толкова се утвърдило сред жителите на Кишинев, че днес трудно някой нарича по друг начин паметника.

В чисто футболен план, за сериозни триумфи и победи изобщо не можем да говорим. Молдова никога не се е класирала на голямо първенство, като има само пет победи в световни квалификации, откакто е независима държава. Играе два пъти срещу България. В средата на 90-те, златното ни поколение, печели убедително и двете срещи. С 4:1 у нас и с 3:0 в Кишинев.

През новия век, Зимбру, отборът на чийто стадион ще се играе срещата днес, успява да елиминира в Евротурнирите Литекс през 2003-та и ЦСКА през 2014-та.

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Мачът в Кишинев е от 20:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3.
Чете се за: 02:10 мин.
#Символът на Кишинев #Светите врати

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