Акула предсказа победа на Бразилия над Мароко на Световното

Женска акула на име Ритиня от аквариум в Рио де Жанейро предрече победа на Бразилия срещу Мароко в първия мач на отбора на Световното първенство. Пред публика тя избра консервата с надпис „Бразилия“ вместо тази на „Мароко“.

Инициативата е част от традицията на животни-оракули, които предсказват резултати на големи спортни първенства. Целта в случая е да се привлече вниманието към акулите и да се промени отношението към тях.

Междувременно в музея на восъчните фигури в Рио беше представена восъчна фигура на бразилската футболна легенда Пеле. Изработката ѝ е отнела над две години в специализирано студио в Лондон и е част от нова експозиция, посветена на турнира.