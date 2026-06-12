БНТ даде старт на футболното лято

БНТ снощи даде старт на футболното лято с пряко излъчване на откриването на Световното първенство по футбол 2026. С пищна церемония в Мексико Сити започна най-големият футболен турнир в света. Зрителите на БНТ проследиха на живо спектакъла и първия мач от шампионата.

Тази година в надпреварата участват рекордните 48 отбора, а до финала ще се изиграят 104 срещи. БНТ ще излъчва всички мачове от Световното първенство, така че футболните фенове ще могат да следят всяка важна минута от голямото спортно събитие.