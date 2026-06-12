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Президентът Йотова проведе изслушване на кандидатите за новия състав на ЦИК

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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президентът йотова проведе изслушване кандидатите новия състав цик
Снимка: БТА
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Президентът Илияна Йотова проведе изслушване на кандидатите за новия състав на Централната избирателна комисия. Участие взеха и представители на Обществения съвет към комисията.

Илияна Йотова - президент на Р. България: "От вас зависи как ще подберете и най-добрите експерти, за да участват на всички нива в изборния процес, както и от вас зависи, доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес. Български граждани, които гласуват тук, на територията на страната и тези, които са извън пределите на България."

#президентът Илияна Йотова #изслушване #цик

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