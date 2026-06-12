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Десетки доброволци се готвят за настъпването на пожароопасния летен сезон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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С настъпването на пожароопасния сезон десетки доброволци преминават специализирано обучение за работа рамо до рамо с професионалните екипи. Инициативата е част от проект на Министерството на труда за повишаване на квалификацията на членовете на доброволните формирования.

В обучението участват над 60 доброволци от област Бургас. Те усвояват и работата с нови технологии за наблюдение и координация.

Разпъване на маркучи, гасене на пожар и работа с най-новата техника за борба с горски пожари. Така десетки доброволци се подготвят за критични ситуации, за да реагират бързо и ефективно рамо до рамо с пожарникарите при бедствия.

Старши комисар Николай Николаев, директор на РДПБЗН – Бургас: „Беше странно за доброволците как без вода се гасят пожари. За съжаление имахме доста големи пожари, особено през 2025 г. Това, което успяваме да анализираме като поуки и нови превантивни дейности, искаме заедно с доброволците да обхванем.“

Нова техника влиза в помощ на доброволците. Бургас и Средец ще закупят специализирани автомобили с модули за гасене на горски и полски пожари.

Старши комисар Николай Николаев, директор на РДПБЗН – Бургас: „За по-голямата част от доброволците това е нещо ново – как се работи с модула за гасене, че е с по-голямо налягане, как могат да разчитат на него и как трябва да се придвижват в гората, как да го зареждат с допълнителна вода.“

Обучението включва и работа с дрон.

Марин Комитов, доброволно формирование – Община Средец: „Имаме опит с него. Един противопожарен сезон го използвахме и се убедихме, че има голяма полза при намирането на пожара. Разузнаване на локацията – знаете, в гората е труднодостъпно, когато има много дим и няма добра видимост. Ние трябва бързо да намерим фронта на пожара.“

Старши комисар Николай Николаев, директор на РДПБЗН – Бургас: „Специално пожарната в Бургас ще закупи два дрона с термокамери, които ще помагат за разузнаване по време на пожар. Единият ще е позициониран в Община Несебър, а другият – в Община Бургас.“

Така доброволците влизат в пожароопасния сезон с нови умения и техника.

#пожароопасен сезон #Бургас #дронове #несебър #доброволци

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