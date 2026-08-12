Прокуратурата пое разследването на пожара в бившия Техникум по механотехника в Монтана

Окръжната прокуратура – Монтана ръководи досъдебното производство за пожара в сградата на бившия Техникум по механотехника в града, съобщиха от прокуратурата.

Разследването е за умишлен палеж, при който са причинени значителни щети и е съществувала опасност огънят да се разпространи към други имоти.

Извършени са огледи и са разпитани свидетели пред съдия. Прокурорът е дал указания да бъдат установени камерите за видеонаблюдение в района и да бъдат изискани записите от тях.

Предстои назначаването на пожаротехническа, съдебно-техническа и оценъчна експертизи, които трябва да установят причината за пожара, мястото на възникването му, наличието на вторични огнища и дали е използвана запалителна течност или друго запалително средство.

Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.