Разследват пожар по непредпазливост в бившата сграда на механотехникума в Монтана

Полицията в Монтана разследва пожар по непредпазливост в бившата сграда на механотехникума (ПТГ „Юрий Гагарин“). В рамките на часове третият етаж на неизползвания обект горя два пъти, а в потушаването му участваха пет противопожарни екипа. Огънят унищожи 450 кв. метра покривна конструкция, имущество и оборудване.

По случая в РУ - Монтана е образувана преписка по чл. 331 от НК. Сградата, определяна като най-подходяща за разкриване на висше учебно заведение в града, преустанови дейност през 2013 г.

Това се случва непосредствено, след като по европейски и национални програми са отпуснати над 2 млн. лева за цялостно обновяване, саниране и оборудване. Ремонтните дейности продължават дори след сливането на училището с друг техникум, но след приключването им сградата така и не приема отново ученици и остава необитаем имот - публична държавна собственост.

Снимки: БНТ