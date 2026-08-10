Активирана е системата BG-Alert във връзка със взривовете край Трявна

Системата BG-ALERT бе активирана във връзка със взривовете от тази сутрин в завод „ЕМКО“ ООД в село Белица, община Трявна. Сигналът е за пожар и се призовава гражданите да следват инструкциите на органите на МВР и да се избягва района, пише в съобщението. Сигналът е активиран от областния управител на Габрово.

Пътят при разклона за село Армянковци е затворен и има изграден контролно-пропускателен пункт.

В профила си във Фейсбук кметът на Трявна Денчо Минев написа, че всички работници от завода се извозват с автобуси.

"Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, призоваваме хората да затварят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ - гр. Велико Търново за измерване качеството на въздуха", добави Минев.

Взривовете в част от складове на завода в село Белица, са вследствие на запален камион.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че се евакуират превантивно населените места в близост до завода.