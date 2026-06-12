Светът вече има първия трилионер - Илън Мъск, след исторически борсов дебют на борсата за компанията му за ракети и спътници "Спейс Екс" (SpaceX).

"Спейс Екс" ще ви отведе до Луната, до Марс и отвъд, обеща Мъск, след като компанията му събра 75 млрд. долара от финансови институции, преди днес да започне да търгува акциите си на борсовия индекс Nasdaq. Очаква се една акция да се търгува за над 170 долара, далеч над очакваната цена от 135 долара. Така се циментира статутът на Илън Мъск като първия трилионер, а "Спейс Екс" става най-скъпата компания в света, макар че отчете почти 5 милиарда загуби миналата година. Над 4400 настоящи и бивши служители на "Спейс Екс" ще станат милионери.