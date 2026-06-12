Първо гостуване на Драматичен театър - Пловдив в Рим: Пиесите "Коприна" и "Без кръв" се радваха на огромен интерес

Първото гостуване на Драматичен театър Пловдив в италианската столица с две от най-награждаваните си заглавия – „Коприна“ и „Без кръв“, се превърна в исторически триумф за българското изкуство.

За Пловдивския театър мечтата да среща изкуството си със света се сбъдва за пореден път: след „Одисей“ в Атина, сега произведенията на Алесандро Барико – световноизвестния италиански писател, преведен на над 40 езика, развълнуваха публиката във Вечния град.

Джакомо Батиати – режисьор, писател: „Страхотно качество, изключително качество! Театър, който ражда идеи. Да направиш това в Пловдив – да интерпретираш италиански писател, който пише труден текст, и да го пренесеш на сцена по такъв начин, че да го направиш визуален... Така че – огромни комплименти, браво!“

„Смятам, че това е една прекрасна инициатива – да се доведе в Италия една интерпретация на Барико, която намерих за изключително красива и завладяваща. Вярвам, че това са вечери на голяма култура. Мога само да кажа едно „благодаря“, задето ни върнахте един преоткрит Барико чрез толкова красиви и завладяващи авангардни похвати“, коментира зрител.

Микаела Джулиани, студентка: „Днес видях изкуството в пълния му блясък – на 360 градуса. Беше наистина умопомрачително. Това е истински шедьовър, не мога да кажа нищо друго!“

Зад големия успех стоят имената на добре познатия тандем – режисьорът Диана Добрева и драматургът Александър Секулов, творческите екипи на постановките, артистите и целият екип на Драматичен театър Пловдив, който вече заема водещо място не само на родната, но и на международната театрална сцена.

Автор: Десислава Шишманова