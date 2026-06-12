Откриха световното първенство по футбол - над 80 000 наблюдаваха първия мач в Мексико Сити

С пищна церемония и много емоции в Мексико Сити снощи беше даден старт на Световното първенство по футбол. БНT излъчи на живо откриването и първия мач, в който домакините от Мексико победиха отбора на Южна Африка с 2:0. За първи път три държави са домакин на Мондиала и в него участват 48 страни. Обществената телевизия ще излъчва на живо и всичките 104 мача от първенството, което продължава до 19 юли.

Пред погледите на 83 000 фенове на легендарния стадион "Ацтека" Мексико откри Световното първенство по футбол, което посреща отново след 40 години. Цветове и танци изпълниха арената и показаха културното многообразие на трите държави домакини - Мексико, Съединените щати и Канада.



Кулминацията дойде с изпълнението на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой на една от официалните песни на "Мондиал 2026".



Вълнението на феновете, местни и туристи, обхвана улиците на столицата още преди началото на мача.

Сезар, фен от Мексико: "Усещането е неописуемо. Подготвяме се за това световно първенство от четири години насам, още от предишното, и само като си помисля, че ще чуя мексиканския химн, ме побиват тръпки."

Ник, турист от Нова Зеландия: "Днес имам рожден ден, затова дойдохме за откриващия мач. След това ще отидем на още няколко мача в Съединените щати."

Цените на билетите за откриването надминаха 2000 долара и оставиха много от феновете извън стадиона. Хиляди се събраха пред огромните екрани в центъра на Мексико сити, за да гледат срещата, други останаха пред малкия екран у дома.

Самуел, фен от Мексико: "Ядосан съм на ФИФА и на цялата организация защото повечето мексиканци наистина обичаме футбола, това е националния спорт на Мексико. Аз играя футбол от петгодишен и ми е тъжно, че не мога да си позволя да съм на стадиона."

Извън футбола, откриването беше съпроводено от спорадични сблъсъци на радикални групи, които се опитаха да пробият охраната на стадиона и хвърляха димки срещу полицията. Стачкуващи учители, студенти и семейства на изчезнали хора във войната на наркокартелите се възползваха от световното внимание, за да поискат правителството да отговори на исканията им.