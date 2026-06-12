БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Откриха световното първенство по футбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Футбол
Запази

Над 80 000 наблюдаваха първият мач в Мексико Сити

откриха световното първенство футбол
Слушай новината

С грандиозна церемония в Мексико Сити снощи започна световното първенство по футбол. БНТ излъчи на живо събитието.

Церемонията показа културното многообразие на трите страни домакини. Кулминацията беше изпълнението на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой на една от официалните песни на Мондиал 2026 "Dai Dai". Над 80 000 фенове изпълниха трибуните на легендарния стадион „Ацтека" за откриващият мач между Мексико и Република Южна Африка, който завърши 2:0 за домакините. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026, който ще се проведе на територията на три държави - САЩ, Мексико и Канада.

БНТ ще излъчи на живо всичките 104 мача на живо в каналите си до 19 юли. БНТ ще предложи на зрителите си над 300 часа пряко излъчване. Зрителите могат да очакват много изненади, любопитни факти, експертен анализ и популярни гости, с които да изживеят подобаващо най-значимото спортно събитие за годината. Първият мач тази вечер е между Мексико и Република Южна Африка на легендарния стадион Ацтека. С 3 държави домакини, първенството се превърна в предизвикателство за сигурността. В първенството участват и държави, които са във война - Иран и САЩ. Поне 7 милиона души се очаква да посетят САЩ по време на Мондиала.

Откриващи церемонии ще има и преди първите мачове в Съединените щати и Канада. Там ще пеят американската поп звезда Кейти Пери и канадските певци Майкъл бубле и Аланис Морисет.

Свързани статии:

Церемония по откриването на световното първенство в Мексико (ГАЛЕРИЯ)
Церемония по откриването на световното първенство в Мексико (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от церемонията по откриването на световното първенство по...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Гледайте всички двубои по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни
Чете се за: 24:45 мин.
#80 000 наблюдатели #откриване на световното #Мексико Сити #Световно Първенство по Футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
2
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
3
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко...
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
4
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
5
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал указания въпросът да бъде решен възможно най-скоро
6
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Световен футбол

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Шакира - музикалният глас на футбола Шакира - музикалният глас на футбола
Чете се за: 03:50 мин.
Световно първенство: Мексико - Южна Африка (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство: Мексико - Южна Африка (ГАЛЕРИЯ)
Церемония по откриването на световното първенство в Мексико (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на световното първенство в Мексико (ГАЛЕРИЯ)
Световното първенство в числа и факти Световното първенство в числа и факти
Чете се за: 03:00 мин.
"Ацтека" и българската следа "Ацтека" и българската следа
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Откриха световното първенство по футбол
Откриха световното първенство по футбол
Чете се за: 02:02 мин.
Футбол
Сделка за край на войната в Иран? Сделка за край на войната в Иран?
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Новият състав на ЦИК: Йотова изслушва кандидатите за членове на комисията Новият състав на ЦИК: Йотова изслушва кандидатите за членове на комисията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Прокуратурата в Бургас откри нарушения при отдаването под наем на терена край плаж „Бутамята“ Прокуратурата в Бургас откри нарушения при отдаването под наем на терена край плаж „Бутамята“
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Пазарен дебют: „Спейс Екс“ излиза на Уолстрийт
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Новите цени на тока и парното: КЕВР ще проведе обществено обсъждане...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Тръмп: "Вероятно през уикенда" ще има...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Церемония по откриването на световното първенство в Мексико (ГАЛЕРИЯ)
Национални отбори
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ