Откриха световното първенство по футбол

С грандиозна церемония в Мексико Сити снощи започна световното първенство по футбол. БНТ излъчи на живо събитието.

Церемонията показа културното многообразие на трите страни домакини. Кулминацията беше изпълнението на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой на една от официалните песни на Мондиал 2026 "Dai Dai". Над 80 000 фенове изпълниха трибуните на легендарния стадион „Ацтека" за откриващият мач между Мексико и Република Южна Африка, който завърши 2:0 за домакините. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026, който ще се проведе на територията на три държави - САЩ, Мексико и Канада.

БНТ ще излъчи на живо всичките 104 мача на живо в каналите си до 19 юли. БНТ ще предложи на зрителите си над 300 часа пряко излъчване. Зрителите могат да очакват много изненади, любопитни факти, експертен анализ и популярни гости, с които да изживеят подобаващо най-значимото спортно събитие за годината. Първият мач тази вечер е между Мексико и Република Южна Африка на легендарния стадион Ацтека. С 3 държави домакини, първенството се превърна в предизвикателство за сигурността. В първенството участват и държави, които са във война - Иран и САЩ. Поне 7 милиона души се очаква да посетят САЩ по време на Мондиала.

Откриващи церемонии ще има и преди първите мачове в Съединените щати и Канада. Там ще пеят американската поп звезда Кейти Пери и канадските певци Майкъл бубле и Аланис Морисет.