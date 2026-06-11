"Ацтека" и българската следа

Стадион „Ацтека“ е свикнал да приема срещи от световно първенство. При това с българско участие! През 1970 г. съставът ни играе с Георги Аспарухов – Гунди. 12 години по-късно „трикольорите“ отново са на Мондиал, макар и звездите да са други.

Спомени за двубоите в Мексико пред БНТ споделят две от легендарните имена на родния футбол Христо Бонев и Наско Сираков. Последният има и гол на „Ацтека“.

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