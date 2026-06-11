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Учениците в Ямбол ще започват деня с утринна гимнастика

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Учениците в Ямбол ще започват учебния ден с кратка утринна гимнастика. Инициативата има за цел да насърчи физическата активност, здравословния начин на живот и доброто настроение още преди първия учебен час.

Упражненията ще се провеждат в училищните дворове или физкултурните салони и ще бъдат съобразени с възрастта на децата. Идеята е чрез няколко минути движение учениците да бъдат по-концентрирани, енергични и мотивирани за учебния ден.

От местната власт и училищните ръководства се надяват инициативата да се превърне в трайна практика и да допринесе за по-здравословна среда в училище.

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