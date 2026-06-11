Млади предприемачи представиха идеите си на конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“

Технологии, иновации и предприемачески дух събра десетки млади таланти на конкурса „Най-добър младежки стартъп в България 2026“, организиран от Фонда на фондовете и София Тех Парк. За пета поредна година ученици и студенти представяха своите бизнес идеи пред жури от експерти и инвеститори.

Големите победители са платформа за споделено паркиране, интелигентна система за събиране и използване на дъждовна вода и AI платформа за търсене и управление на фирмено знание.

Специалната награда получи образователна платформа, която подпомага учители и ученици в учебния процес.