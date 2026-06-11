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Новините 11.06.2026 г.

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СПОРТ

Тази вечер започва Световното първенство по футбол

Тази вечер започва Световното първенство по футбол – най-очакваното събитие на годината. Днес погледите на милиони фенове ще бъдат насочени към Мексико, където ще се състои тържествената церемония по откриването на Мондиал 2026.

Daddy Yankee и Shenseea представиха клипа към хита си от саундтрака на Мондиал 2026

Нова музикална премиера от официалния саундтрак на Световното първенство по футбол привлече вниманието на феновете. Daddy Yankee и Shenseea представиха видеоклипа към хита „Ехо“, който е част от музикалния албум на Мондиал 2026.

Любопитни факти за Световното първенство по футбол 2026

БНТ ще излъчва всички мачове от Световното по своите канали БНТ 1 и БНТ 3. Ето и няколко интересни факта за Мондиал 2026.

У НАС

Средните резултати на матурите са най-добрите от 2008 г. досега

Средните резултати от държавните зрелостни изпити тази година са най-високите от въвеждането на матурите през 2008 г. Това показват данните на Министерството на образованието и науката.

Избраха отбор за участие на Международната олимпиада по химия

Избраха четиримата най-добри български ученици по химия, които ще представят страната ни на 58-та Международна олимпиада по химия. Това са Дамян Иванов и Стоян Милев от Софийската математическа гимназия, Борислав Христов от ПМГ Благоевград и Денислав Стоянов от ППМГ „Гео Милев“ в Стара Загора.

Млади предприемачи представиха идеите си на конкурса „Най-добър младежки стартъп в България“

Технологии, иновации и предприемачески дух събра десетки млади таланти на конкурса „Най-добър младежки стартъп в България 2026“, организиран от Фонда на фондовете и София Тех Парк . За пета поредна година ученици и студенти представяха своите бизнес идеи пред жури от експерти и инвеститори.

Учениците в Ямбол ще започват деня с утринна гимнастика

Учениците в Ямбол ще започват учебния ден с кратка утринна гимнастика. Инициативата има за цел да насърчи физическата активност, здравословния начин на живот и доброто настроение още преди първия учебен час.

СВЯТ

Лов за метеорити в Сахара: Номадски племена търгуват с късчета космически скали

Любителите на космоса се впускат в истинско търсене на съкровище, за да се сдобият с метеорити. Изобилстващи в Сахара, те подхранват процъфтяващ бизнес, особено за номадските племена, които ги продават на изключително високи цени.

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