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Лов за метеорити в Сахара: Номадски племена търгуват с късчета космически скали

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Любителите на космоса се впускат в истинско търсене на съкровище, за да се сдобият с метеорити. Изобилстващи в Сахара, те подхранват процъфтяващ бизнес, особено за номадските племена, които ги продават на изключително високи цени.

Все повече колекционери търгуват с тези изключително редки извънземни камъни онлайн, понякога за астрономически суми. По-малко от 8 грама са продадени за 47 340 евро, а годишните продажби надхвърлят 50 милиона евро.

Сахара е основната зона, предпочитана за откриване на метеорити. Благодарение на горещия и сух климат, обширната пустиня запазва космическите камъни непокътнати на повърхността.

Бухари Исауи и неговият спътник са номади и кръстосват от години региона на Мавритания, близо до Западна Сахара. Някои камъни, паднали от небето преди хиляди години тук, все още се виждат по пясъка. Научната статистика сочи, че средно на един квадратен километър лежи по едно извънземно късче.

Номадите използват лупа и магнит за проверката, тъй като метеоритите са по-богати на желязо от земните скали. Пастирите се започнали да ги търсят преди пет години, когато разбрали, че откриването на леко обгорените от навлизането в земната атмосфера камъчета може да бъде много доходоносно.

За да продадат находките си, тези ловци на метеорити трябва да отидат до Атар, най-големия пустинен град в Северозападна Мавритания. На пазара жени купуват камъните им, за да ги препродават на туристи или търговци на едро.

Прекупвачите са се научили да разпознават космическите камъни с голяма точност. Номадите обаче трябва да изчакат седмици, за да получат и резултата от лабораторния анализ. Едва тогава става ясно дали уловът им от отдалечените райони на пустинята е метеорит или обикновено камъче.

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