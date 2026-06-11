Средните резултати на матурите са най-добрите от 2008 г. досега

Средните резултати от държавните зрелостни изпити тази година са най-високите от въвеждането на матурите през 2008 г. Това показват данните на Министерството на образованието и науката.

Випуск 2026 е постигнал средно 60 точки на матурата по български език и литература – най-добрият резултат досега. Рекорден е и броят зрелостници с максималните 100 точки – 53 младежи.

Общо 338 зрелостници са получили две пълни шестици, а четирима са постигнали по 100 точки на двата изпита.

Подобрение се отчита и при вторите матури. По-високи резултати има по математика, биология, география, предприемачество и чужди езици. Най-предпочитан предмет остава английският език.