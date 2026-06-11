БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на...
Чете се за: 01:02 мин.
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е...
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любопитни факти за Световното първенство по футбол 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

БНТ ще излъчва всички мачове от Световното по своите канали БНТ 1 и БНТ 3. Ето и няколко интересни факта за Мондиал 2026:

  • Това е най-големият Мондиал в историята – за първи път участват 48 отбора вместо досегашните 32.
  • За първи път турнирът се провежда в три държави едновременно – САЩ, Канада и Мексико. Мачовете се играят на 16 стадиона в 16 града, а финалът е насрочен за 19 юли в района на Ню Йорк и Ню Джърси.
  • Турнирът продължава 39 дни – от 11 юни до 19 юли, което го прави най-дългото Световно първенство досега.
  • Ще бъдат изиграни рекордните 104 мача спрямо 64 на Мондиал 2022 в Катар.
  • Мексико влиза в историята като първата държава, която приема мачове от Световното първенство за трети път, след 1970 и 1986 година.
  • Новият формат включва 12 групи по 4 отбора, като напред продължават първите два тима от всяка група и осемте най-добри трети отбора.

Последвайте ни

ТОП 24

Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
1
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
2
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от...
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
3
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко...
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
4
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Решението на кабинета за военната помощ за Украйна: Реакция на опозицията в парламента
5
Решението на кабинета за военната помощ за Украйна: Реакция на...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
6
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Спорт

Daddy Yankee и Shenseea представиха клипа към хита си от саундтрака на Мондиал 2026
Daddy Yankee и Shenseea представиха клипа към хита си от саундтрака на Мондиал 2026
Тази вечер започва Световното първенство по футбол Тази вечер започва Световното първенство по футбол
Чете се за: 00:35 мин.
България започва участието си в Лигата на нациите срещу Белгия България започва участието си в Лигата на нациите срещу Белгия
Чете се за: 00:32 мин.
Ферма изработва рози със знамената на страните-участнички в Световното първенство Ферма изработва рози със знамената на страните-участнички в Световното първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Спортисти не могат да участват на Мондиала заради строгите мерки за сигурност в САЩ Спортисти не могат да участват на Мондиала заради строгите мерки за сигурност в САЩ
Чете се за: 01:25 мин.
Остава само един ден до началото на Мондиал 2026 Остава само един ден до началото на Мондиал 2026
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Рекордна инфлация в САЩ: Тръмп обеща, че когато войната в Иран...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сръбският президент Вучич планира да подаде оставка
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ