Любопитни факти за Световното първенство по футбол 2026

БНТ ще излъчва всички мачове от Световното по своите канали БНТ 1 и БНТ 3. Ето и няколко интересни факта за Мондиал 2026:

Това е най-големият Мондиал в историята – за първи път участват 48 отбора вместо досегашните 32.

За първи път турнирът се провежда в три държави едновременно – САЩ, Канада и Мексико. Мачовете се играят на 16 стадиона в 16 града, а финалът е насрочен за 19 юли в района на Ню Йорк и Ню Джърси.

Турнирът продължава 39 дни – от 11 юни до 19 юли, което го прави най-дългото Световно първенство досега.

Ще бъдат изиграни рекордните 104 мача спрямо 64 на Мондиал 2022 в Катар.

Мексико влиза в историята като първата държава, която приема мачове от Световното първенство за трети път, след 1970 и 1986 година.

Новият формат включва 12 групи по 4 отбора, като напред продължават първите два тима от всяка група и осемте най-добри трети отбора.