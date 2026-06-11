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Над 100 клуба подкрепят реформаторската програма на УС на БФ Борба

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Спорт
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Българската борба остава символ на национална гордост - спорт с дълбоки традиции, донесъл на страната ни множество олимпийски, световни и европейски отличия.

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Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) ще изпълни стриктно всичките си законови ангажименти, свързани с внесената подписка за свикване на извънредно Общо събрание. В тази връзка и в съответния законов срок ще бъде извършена необходимата проверка относно редовността на подписите, както и относно правомощията на клубовете, включени в подписката, съобразно актуалното им членство във федерацията. След края на проверката УС ще изпълни своите задължения, съгласно устава на БФ Борба и на законите на страната.

Към настоящия момент над 100 клуба, които са редовни членове на БФ Борба, изразяват категорична подкрепа за програмата за реформи, с която през миналата година бяха избрани председателят Станка Златева и новият УС на БФ Борба. Тази програма е насочена към устойчиво развитие, прозрачност в управлението и прекратяване на корупционните практики във федерацията, както и към повишаване на конкурентоспособността на българските състезатели на международната сцена.

Българската борба остава символ на национална гордост - спорт с дълбоки традиции, донесъл на страната ни множество олимпийски, световни и европейски отличия. Днес федерацията продължава да възражда и надгражда това наследство с ясната цел да утвърди България сред водещите сили в световната борба.

#БФ Борба

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